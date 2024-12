Maxi furto a Teano: villa svaligiata da banda ipertecnologica. Scardinata la cassaforte dal muro

Inquirenti sulle tracce dei malviventi ripresi da un sistema di videosorveglianza privata. Carabinieri in azione in queste ore in città

TEANO (EZ) – Una notte di paura e sconforto per una famiglia di Teano, residente nel quartiere Abenavolo. Ieri sera, 12 dicembre 2024, ignoti malviventi hanno fatto irruzione nella loro villa, mettendo a segno un colpo da professionisti. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri, presumibilmente appartenenti a una banda organizzata e dotata di sofisticate attrezzature, sono riusciti a forzare i pesanti infissi della casa, superando senza difficoltà i sistemi di sicurezza.

Una volta all’interno, hanno individuato con estrema precisione la cassaforte, un modello professionale di ultima generazione, che hanno letteralmente sventrato utilizzando attrezzi elettrici e una fiamma ossidrica. Il bottino del colpo è ingente e comprende preziosi, gioielli e contanti, oltre a oggetti di valore personale della famiglia e di un professionista, G.M., che risiede nella villa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capua, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli inquirenti ritengono che i malviventi possano essere stati ripresi da almeno un sistema di videosorveglianza privata, un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per risalire all’identità dei responsabili.

Indagini in corso e azione dei carabinieri in questo momento

A quanto apprende teanoce.it, le forze dell’ordine starebbero seguendo alcune piste investigative molto promettenti. Stamattina, 13 dicembre 2024, personale dell’Aliquota Radiomobile di Capua si sarebbe unito ai colleghi di Teano agli ordini del comandante Salvatore Canelli, forse proprio per eseguire operazioni mirate, tenute al momento sotto stretto riserbo.

La comunità di Teano è scossa da questo nuovo episodio di criminalità e chiede maggiori controlli sul territorio. L’episodio, infatti, si aggiunge ad una serie di furti che hanno colpito la zona negli ultimi mesi, alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini.