Maxi inchiesta sul clan Bifone, in tre preparano l’Appello

Furono gli unici ad essere condannati in primo grado, su 12 imputati.

PORTICO DI CASERTA. Furono condannati solo in tre, su 12 imputati, ed ora si apprestano a difendersi in appello. Parliamo di Domenico Pisani condannato in primo grado a 10 anni e 6 mesi, Laura Frisan (6 anni) e Modesto Vagliviello (2 anni e 6 mesi), coinvolti nell’inchiesta che svelò le attività svolte dal clan Bifone per conto del clan Belforte di Marcianise.

I Bifone hanno per anni continuato a “fare la camorra” a Portico di Caserta ma anche a Macerata Campania, controllando molte attività economiche, operando per il rilascio delle concessioni edilizie, alla partecipazione e all’aggiudicazioni di importanti gare di appalto, al condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, al reinvestimento speculativo in attività immobiliari e all’affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso la contrapposizione armata con altre organizzazioni criminali rivali. I Bifone hanno organizzato per anni il sistema del pizzo concentrando la loro attenzione soprattutto sui cantieri della zona industriale di Portico di Caserta dove è stato molto attivo l’imprenditore Antonio D’Amico. Il tutto ovviamente con le aggravanti tipiche legate soprattutto alla grande disponibilità di armi.