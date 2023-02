Maxi truffa ad un anziano, bottino 40mila euro in gioielli: arrestati in due

I due viaggiavano a bordo di un veicolo a noleggio

CASERTA – Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe in danno di anziani, questa mattina la stazione di Cori (Latina) ha tratto in arresto due uomini, entrambi residenti nella provincia di Caserta, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un uomo di 94 anni.

I carabinieri avevano ricevuto venerdì diverse segnalazioni per delle truffe in corso ai danni di anziani residenti nel centro storico e per questo motivo avevano organizzato un servizio di osservazione, nel corso del quale notavano la presenza di un veicolo sospetto, risultato a noleggio, al cui interno vi era un uomo che aveva un atteggiamento sospetto e appariva fosse in attesa dell’arrivo di un’altra persona.

vettura veniva monitorata e, poco dopo, si notava sopraggiungere un uomo che saliva sul veicolo che subito ripartiva. I militari, però, lo bloccavano immediatamente. Gli accertamenti permettevano di acclarare che i due uomini, di, avevano appena perpetrato una truffa ai danni di un anziano.

Quest’ultimo era stato intimorito dalla richiesta telefonica giunta da un sedicente figlio: quest’ultimo asseriva che se non avesse corrisposto una somma di denaro, come pagamento di un verbale di sanzione amministrativa, lo avrebbero arrestato.

In questo modo, facendo uso di questa leva psicologica, i truffatori si riuscivano a far consegnare un ingente quantitativo di monili in oro del valore di 40mila euro.

Gli oggetti sono stati recuperati dai carabinieri che li hanno restituiti alla vittima che ha sporto denuncia nei loro confronti.