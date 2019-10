METEO. Dall’estate all’autunno in meno di 24 ore. Da domani forti precipitazioni e temperature giù

Durante la giornata di oggi, su tutta la provincia, la temperatura massima registrata è stata di 28°C, la minima di 17°C.

Le previsioni

Domani, mercoledì, 2 ottobre: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì, 3 ottobre: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3250 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.