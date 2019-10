Migranti, una lite tra soci rischia di mettere a rischio il business

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’ex consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere e commercialista Martino Valiante è indagato nell’ambito dell’inchiesta Welcome to Italy che ha svelato il business sugli immigrati portato avanti dalle cooperative tra Lazio e Campania (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). Valiante gestiva i conti della coop sociale Lavoro per la salute e risulta indagato per aver concorso alla truffa allo stato.

Secondo la Guardia di Finanza, il commercialista era al corrente della gestione della coop e questo risulterebbe da alcune intercettazioni. In una telefonata risalente al luglio 2016, Francesco Mosillo chiama Valiante e gli preannuncia che De Rosa chiederà via Pec “la presenza effettiva dei soci dell’assemblea” per l’approvazione dei bilanci. Valiante risponde: “Alla faccia e non si può apparà questo fatto“. L’interlocutore spiega che tale azione è partita perché Lucio Secondino, alla richiesta degli stipendi da parte di De Rosa, gli avrebbe risposto: “Non ti pago perché qua comando io“. “Adesso cade tutto il castello – replica Valiante – ne vale la pena?“.