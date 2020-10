Militari dell’Esercito soccorrono un uomo colto da malore nella stazione

REGIONALE – Ieri mattina una pattuglia del Raggruppamento Campania impegnata nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’, durante l’attività di servizio alla biglietteria della stazione ferroviaria di Napoli, ha notato un uomo riverso a terra colto da malore. Intervenuti immediatamente, i militari dell’Esercito hanno prestato soccorso nell’attesa che arrivassero sul posto i sanitari del 118. L’uomo è riuscito a indicare che aveva necessità che gli si iniettasse una fiala di medicinale che aveva con sé e i militari, visto il graduale peggioramento dell’individuo, provvedevano alla somministrazione della fiala. L’uomo, un italiano in viaggio dalla provincia di Lecce, era in iperglicemia e grazie alla tempestiva somministrazione del farmaco è stato evitato che andasse in coma diabetico. Gli operatori sanitari del 118 si sono congratulati con i militari dell’Esercito per la capacità con la quale sono intervenuti mentre il passeggero, appena si è ripreso, ha espresso la profonda gratitudine nei confronti dei militari ringraziandoli per il soccorso ricevuto.