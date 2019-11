Minacce e tentata rapina sull’autobus. Conducente reagisce e prende il malvivente a calci e pugni

AVERSA/VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Tentata rapina ai danni di un conducente di autobus. Il fatto è accaduto l’altro giorno, ai danni di un autista della CTP della tratta Aversa-Pinetamare. L’uomo è partito alle 16:30 come previsto dallo stazionamento di Aversa iniziando così il suo regolare giro, quando all’improvviso all’altezza del ponte della stazione ferroviaria di Villa Literno è salito a bordo un uomo dal forte accento dell’est Europa e con il volto travisato dal cappuccio della felpa che si è avvicinato a lui intimandogli di consegnarli tutti i soldi, puntandogli un oggetto contundente alla gola. Così il povero autista senza perdersi d’animo lo invita a non perdere la calma, rassicurandolo che una volta accostato il mezzo gli avrebbe consegnato tutto il danaro. Il conducente in una frazione di secondo approfittando di un momento di distrazione del balordo si rende conto che l’arma puntatagli era in plastica così decide di reagire. L’autista ferma il mezzo bruscamente ed apre le porte, l’azione repentina fa perdere per qualche secondo l’equilibrio al malvivente che cade a terra. A quel punto l’autista approfitta della situazione e sferra all’uomo diversi calci e pugni, costringendolo alla fuga a piedi in direzione Villa Literno. L’autista ha già provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti, inoltre è stato rinvenuto l’oggetto usato per minacciare l’uomo; si trattava di un comune pettine per capelli al quale erano stati tagliati i denti rendendolo acuminato utile allo scopo. Questo l’ultimo episodio di una lunga serie cui gli autisti di autobus, soprattutto di tratte più disagiate, devono subire quotidianamente.