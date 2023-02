Minaccia la moglie di un noto commerciante per estercere denaro, arrestato 57enne

L’uomo fermò la donna per costringere il marito di quest’ultima a pagare il pizzo. Dopo le indagini dei carabinieri, la decisione del magistrato di sorveglianza.

SESSA AURUNCA Ha minacciato la moglie di un noto commerciante di vernici della città, per estorcere denaro. Per tale ragione è finito, nuovamente, nelle maglie della giustizia il 57enne Alberto Andreoli, di Sessa Aurunca. A decidere per la detenzione il maglistrato di sorveglianza dopo la segnalazione dei carabinieri della locale compagnia.