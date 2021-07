MINIBUS CADUTO A CAPRI. Venerdì l’esame autoptico sul corpo dell’autista alla Pineta Grande

Intanto il mezzo non può essere spostato per gli accertamenti in atto. Sarà smantellato sul posto

REGIONALE – Il minibus precipitato il 22 luglio a Marina Grande a Capri e’ incastrato e non potra’ essere rimosso se non sezionandolo in piu’ parti. Per questo motivo si svolgeranno sul posto dell’incidente gli accertamenti peritali della Procura di Napoli, in sede d’incidente probatorio. Nel disastro ha perso la vita l’autista 32enne Emanuele Melillo e sono rimaste ferite 23 persone. Si punta ad accertate lo stato di manutenzione del mezzo, la sua tenuta ed eventuali avarie.

Solo a quel punto il minibus verra’ smembrato e rimosso. In particolare si punta a verificare lo ‘stato di salute’ del sistema di freni. Venerdi’ inoltre saranno completati gli ultimi esami sul corpo dell’autista. Accertamenti che si terranno nella Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, alla presenza del medico legale di parte Francesco Paciolla. L’avvocato della famiglia Melillo, la penalista Giovanna Cacciapuoti, ha presentato istanza affinche’ i campioni di tessuto acquisiti vengano conservati.