SANTA MARIA A VICO – Ingerisce dose massiccia di farmaci, ritrovata da un parente in uno stato comatoso. E’ accaduto ad ora di pranzo a Santa Maria a Vico. La giovane 21enne, ritrovata in uno stato comatoso da un parente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ave Gratia Plena di San Felice a Cancello. Non è da escludere che la ragazza abbia tentato un gesto estremo per il momento di forte stress familiare che sta vivendo.