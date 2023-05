MONDRAGONE. Paziente muore in clinica dopo due interventi: medico condannato per omicidio colposo

.

MONDRAGONE – Affetto da adenocarcinoma acinare, sottoposto erroneamente Ad intervento chirurgico di prostatectomia. Il giudice monocratico Luca vitale, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha condannato a 4 mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, il dottore Carmelo Tammaro D’Angelo, 69 anni in servizio presso la Clinica Padre Pio di Mondragone con la qualifica di responsabili del reparto di Urologia. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato a 8 mesi, richiesta alla quale si era associata la parte civile.

Emilio Taglialatela, 78 anni all’epoca dei fatti, era affetto da un ‘adenocarcinoma acinare’, ed il medico ‘per colpa consistita in negligenza ed imprudenza, ed in violazione delle regole dell’arte medica’ sottopose erroneamente il paziente – soggetto in età avanzata ed affetto da malattie concomitanti – ad intervento chirurgico di prostatectomia’. Intervento eseguito dallo stesso D’Angelo nel dicembre del 2015.

Secondo quanto emerso dal processo e dal capo di imputazione, il medico avrebbe ‘omesso una adeguata valutazione del rischio clinico di perforazione intestinale, quale prevedibile complicanza dell’intervento chirurgico praticato, ed una tempestiva diagnosi della conseguente peritonite acuta insorta’. Ciò determinò un secondo delicato intervento sull’anziano che fu sottoposto ad una ‘resezione intestinale’ dopo dieci giorni dal primo intervento.

Il giudice lo ha condannato anche al risarcimento del danno in separata sede civile e alle spese legali. Il processo di primo grado terminato ieri a carico del medico, si sarebbe prescritto tra pochi giorni.