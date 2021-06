MONDRAGONE. Abbandonata nelle campagne, viene adottata ma fugge. Cucciola di Staffordshire ritrovata sulla Nola-Villa Literno

Una storia a lieto fine…

CANCELLO ARNONE /MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ogni tanto ci sono storie che finiscono a lieto fine come quella che ha per protagonista una cucciola di razza Staffordshire, abbandonata la settimana scorsa nelle campagne di Cancello Arnone e recuperata da una ragazza di Mondragone che le ha poi trovato uno stallo provvisorio in attesa di una nuova casa.

Dal posto in cui è stata messa al riparo è però scomparsa ed è stata ritrovata sulla Statale Nola – Villa Literno e soccorsa dalla famiglia che l’ha poi adottata. Una cagnolina fortunata, curata amorevolmente dal Dott. Michele Rossi uno dei pochi veterinari a soccorrere i randagi ammalati o feriti in maniera gratuita. Sono tantissimi gli animali che specie nel periodo estivo vengono lasciati in strada perché non più voluti dai propri padroni, ma nessun motivo giustifica l’abbandono o il maltrattamento degli amici a 4 zampe.

“Quella che vedete in foto è Xena, e quella che sto per raccontarvi è una storia finita a lieto fine. Xena è una Staffordshire di 2 anni appena, sicuramente finita in mani sbagliate, le stesse che l’hanno scaricata come un sacco di patate nelle campagne del basso casertano. L’ ho trovata e l’ho tenuta in custodia, la stavo curando per poi tentare di darla in adozione… ma ieri la cagnolina è scomparsa!

L’abbiamo cercata ovunque, eravamo disperati e anche un po’ sconfitti, quando stamattina ci arriva la notizia che la piccola è salva!

Una splendida famiglia ha visto la cucciola, che si era allontanata in un mio momento di distrazione, in evidente stato di pericolo e non ha esitato a metterla in salvo. Hanno poi deciso di adottarla ed è già diventata la piccola di casa.

Buona vita Xena”. È questo il messaggio di ringraziamento postato sui social qualche giorno fa, dalla prima soccorritrice della cucciola che ora sta bene e può sperare in una condizione di vita migliore.