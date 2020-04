MONDRAGONE. Audio diffuso sulla falsa positività al Covid, 47enne messo alla gogna insieme alla sua compagna

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si chiama Carmine Riccio l’uomo trattato come un appestato da alcuni suoi concittadini, dopo la diffusione via WhatsApp di un audio che informava di una sua probabile positività al coronavirus.

Un audio vergognoso in cui non solo vengono rese note le sue generalità, l’indirizzo di casa, il modello ed il colore della sua auto con targa estera, ma anche la nazionalità della sua compagna. Tutte informazioni utili, secondo l’autore del vocale, all’individuazione del 47enne. Qualcuno ha perfino diffuso la fotografia dell’ambulanza del 118 mentre sostava nei pressi dell’abitazione di Carmine prima che venisse sottoposto a tampone faringeo. Una follia comune che sta rendendo impossibile l’esistenza di una famiglia.



Tra l’altro questa mattina Carmine ci ha raccontato che mentre faceva la spesa in un supermercato e dopo essere stato riconosciuto, i proprietari gli hanno intimato di accomodarsi fuori perché appunto considerato malato.

Ebbene, l’esito del tampone di Carmine è risultato negativo al Covid-19, ma qualora il risultato fosse stato diverso, nessuno, ma proprio nessuno ha il diritto di mettere alla gogna vittime innocenti di un virus che può colpire qualsiasi soggetto indistintamente.

Che cosa rimane di questa storia? L’angoscia, la rabbia e soprattutto la consapevolezza che l’ignoranza è il vero cancro di una società, dove viene a mancare il rispetto verso coloro che vivono il dramma di una nuova malattia e soprattutto verso coloro che sono stati sconfitti da un nemico invisibile.