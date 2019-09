MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Al via questa sera, la 41°esima edizione della storica fagiolata, che si terrà nell’antico quartiere medievale di Sant’Angelo dove nelle corti di antichi portoni si potranno degustare i fagioli cucinati in tutte le salse.

Protagonisti dunque della serata i fagioli, offerti dagli abitanti del luogo, cucinati e poi serviti in appositi tegamini in coccio, quest’anno colorati di rosso e giallo, accompagnati dall’ottimo vino Falerno.



A fare da cornice all’evento la musica dei “Popolare Songo” (suoni e ritmi del sud), gruppo musicale di Sessa Aurunca che dispone di un repertorio ricco di brani tradizionali del sud, quali tammurriate, pizziche e canti tipici della cultura popolare.