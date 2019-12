MONDRAGONE. Blitz e arresti per la droga. Ammanettato Domenico Razzino e…

MONDRAGONE – E’ in corso, da questa mattina all’alba, una vasta operazione dei carabinieri di Mondragone in esecuzione di un’ordinanza firmata dal tribunale di Napoli su richiesta della Dda. Al momento non si hanno ulteriori notizie se non quelle dell’arresto di Domenico Razzino, pregiudicato, che già nel 2013 fu arrestato nell’ambito di un’altra inchiesta relativo al traffico di stupefacenti. L’uomo è difeso dall’avvocato Rosario Avenia. In manette è finito anche Angelo Raucci.

