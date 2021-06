MONDRAGONE. Cade dal tetto della fabbrica e muore. Lutto cittadino domani per i funerali di Raffale Conte

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sarà lutto cittadino domani 18 giugno 2021, in concomitanza con i funerali di Raffaele Conte, l’operaio 40 enne deceduto l’otto giugno scorso precipitando dal tetto di una fabbrica in costruzione su cui stava lavorando, nell’area industriale di Hal Far BBG 3000 a Malta. Un impatto al suolo che non gli ha lasciato scampo e a nulla è valso l’intervento dei medici accorsi sul posto per cercare di rianimarlo. Oggi la salma di Raffaele è tornata nella sua Mondragone, nella terra che tanto amava e da cui non riusciva a staccarsi e per questo aveva deciso di lasciare Malta tra qualche mese e tornare a vivere nella cittadina rivierasca tra l’affetto dei propri cari. Ma purtroppo è andata diversamente.

In concomitanza con la cerimonia funebre che avrà luogo nella Basilica Minore Maria S.S. Incaldana alle ore 11.00, è fatto divieto, nelle vie e nelle piazze prossime alla Basilica, lo svolgimento di attività ludiche e ricreative nonché ogni tipo di comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia e del decoro urbano. Bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali.