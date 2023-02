LE FOTO. MONDRAGONE. Campionati italiani di cucina: medaglia d’argento per il 18enne Pasquale Treglia

Un piatto, “tatami”, quello presentato a Rimini dal giovane chef, che ha incantato la giuria per preparazione ed ovviamente per gusto.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Medaglia d’argento alla settima edizione dei campionati di cucina italiana per il giovanissimo Pasquale Treglia. Le gare si sono svolte dal 19 al 22 febbraio 2023 presso il Rimini Expo Centre Italy, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi che rappresenta una straordinaria vetrina culinaria nel panorama della cucina italiana ed internazionale. Il diciottenne ha sfidato decine di cuochi professionisti giunti da tutta Italia, conquistando l’argento nella categoria K1 junior, cucina calda. Nella stessa categoria per una differenza punti la medaglia d’oro non è stata assegnata. Era ancora un bambino quando Pasquale ha iniziato ad appassionarsi al mondo della cucina decidendo dopo aver terminato il ciclo delle medie, di iscriversi all’alberghiero “Celletti” di Formia, dove tuttora frequenta il quinto anno e la sua voglia di crescere professionalmente, lo ha portato a fare tantissime esperienze straordinarie come quella di stagista nella brigata dello chef Nicola Venditto e la conquista di un bronzo nella categoria senior, dolce da ristorazione. Un piatto, “tatami”, quello presentato a Rimini dal giovane chef, che ha incantato la giuria per preparazione ed ovviamente per gusto con protagonista l’orata nostrana, il regolamento indicava infatti il pesce mediterraneo come ingrediente principale. Un letto di friarielli su cui poggia un filetto di orata ricoperta da una panure aromatizzata, gele’ di succo d’arancia con tartare di gamberi di Mazara, polpettina di scarti di orata ricoperta di lamelle di mandorla, ricotta di bufala campana DOP, emulsione di provola di Agerola affumicata, lamella di carota e zucchina sbollentate in acqua acidulata e per finire insalatina di fiori eduli. Al suo rientro a Mondragone il giovane è stato accolto trionfalmente da amici e parenti che hanno festeggiato con lui questi nuovo traguardo raggiunto. Un talento quello di Pasquale che sicuramente lo porterà a realizzare il suo desiderio più grande che è quello di poter aprire un giorno non lontano, un ristorante tutto suo e siamo certi che questo accadrà. Pasquale ha partecipato in rappresentanza dell’Associazione Cuochi

