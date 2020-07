MONDRAGONE. CASA DI CURA WOITYLA. Assolta l’ex titolare accusata di calunnia dai soci

MONDRAGONE (red.cro.) – Dopo una lunga e faticosa istruttoria, il giudice monocratico Maisto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha assolto dal reato di calunnia, perché il fatto non costituisce reato, Giuseppina Pagano, presidente dell’associazione Karol Wojtyla di Mondragone ed ex titolare dell’omonima Casa di Cura, difesa dai legali Pasquale Baldascino e Luca Viggiano. Una decisione che contrasta la richiesta del Pubblico Ministero, il quale aveva invocato una condanna a due anni di reclusione. Ricordiamo che la Pagano era stata denunciata dagli ex soci