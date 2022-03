CASTELVOLTURNO. CLAMOROSO, rubate due preziosissime campane dalla stanza del sindaco Pacifico

I ladri avevamo, con ogni probabilità, la chiave. A dimostrazione del valore enorme delle campane c’è l’intervento del Nucleo dei carabinieri specializzato sui crimini contro il patrimonio artistico

CASTELVOLTURNO. Chi è entrato nel palazzo comunale ne possedeva la chiave. Di questlo si mostrano convinti i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico accorsi, insieme ai colleghi del nucleo operativo del Reparto Territoriale di Mondragone dopo essere stati allertati a seguito del trafugamento dalla stanza del sindaco Luigi Petrella di due preziosissime campane che avrebbero dovuto essere riparate e protette nell’ufficio del primo cittadino in attesa della conclusione dei lavori di messa in sicurezza del castello in cui sono conservate e mostrate nella loro preziosa magnificenza. Due pezzi pregiatissimi, come dimostra l’intervento del Nucleo dei carabinieri specializzato in crimini contro il grande patrimonio culturale, di gran valore, una campana più grande dell’altra portate via comodamente da ladri rientrati senza forzare serrature e scappati dalle uscite di sicurezza.

Le indagini sono iniziate con difficoltà, visto che il Comune di Castelvolturno non è dotato di un impianto di videosorveglianza. Un fatto gravissimo, clamoroso, che la dice lunga sulla qualità del governo cittadino. E così i militari dovranno limitarsi a verificare se qualche telecamera in dotazione a negozi e ad abitazioni vicine al palazzo municipale abbia immortalato qualche immagine che può risultare utile alle indagini.