MONDRAGONE. Contagiato da coronavirus, è morto don Franco Alfieri

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Purtroppo con grande dolore sono costretta ad annunciare il decesso di Don Franco Alfieri, parroco della Basilica Minore Maria Santissima Incaldana di Mondragone, presso l’ospedale di Latina in cui era ricoverato da un mese. Il parroco aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus a seguito di un malore avvenuto il 4 ottobre scorso, durante la celebrazione della Santa Messa in onore del compleanno del Vescovo. Soccorso dal 118, è stato trasportato presso il centro covid di Latina, dove fino ad oggi, ha lottato come un leone per rimanere tra i suoi fedeli ed il popolo mondragonese.