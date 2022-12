MONDRAGONE. Corto circuito alle luci di natale: le fiamme divorano l’orso gigante

L’ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Come abbiamo già affermato in un precedente articolo, a far andare in fumo l’altro ieri sera, l’orso di luci natalizie posizionato in Piazza Falcone, sarebbe stato proprio un corto circuito. Subito dopo il fatto in molti hanno ipotizzato ad un gesto doloso da parte di qualcuno in disaccordo con l’Amministrazione comunale accusata di aver “favorito” negli addobbi di natale, la solo Viale Margherita lasciando al buio il resto della città. La conferma del corto circuito arriva però anche dagli ambienti politici locali dopo essersi evidentemente rapportati con i vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti sul posto per domare le fiamme.