MONDRAGONE. Domani sera l’atteso concerto dei The kolors

La band si esibirà in piazza Mercato.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Domani, sabato 6 maggio 2023 alle ore 21.00, i “The kolors” in concerto in Piazza Mercato. L’evento, per due volte rimandato a causa di alcune modifiche legate al piano sulla sicurezza, si sarebbe dovuto tenere sabato 15 aprile a termine dei festeggiamenti in onore della Patrona di Mondragone, Maria Santissima Incaldana, che coincidono con le festività pasquali, ma ora è arrivato davvero il momento. Il gruppo musicale italiano, nato a Milano nel 2009 è composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino e Alex Fiordispino, oltre al bassista Dario Iaculli. Sono divenuti famosi nel 2015 dopo aver vinto la quattordicesima edizione del talent show di Maria De Filippi “amici”.