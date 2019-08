MONDRAGONE. Domenica 18 agosto Ivan Granatino in concerto e non solo. GLI OSPITI DELLA SERATA

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tutto pronto per l’evento concerto di domenica 18 agosto 2019, in Piazzale Conte di Ivan Granatino, organizzato dal Direttore Artistico Aldo Santamaria e dal Consigliere Comunale Marco Pacifico.

Un rapper amatissimo dai giovani e che di sicuro contribuirà con la sua partecipazione ad incrementare il turismo in città. Uno stile il suo definito “Grana”, in quanto capace di interpretare egregiamente canzoni di diverso stile e diverso genere, mostrando quindi un’abilità che ad oggi è una qualità di pochi. Ivan riesce a spaziare dal rap al reggaeton, passando per la musica etnica napoletana, uno spettacolo dunque da vivere assolutamente.

Sul palco si esibiranno inoltre Rosario Miraggio, I Desideri, Ida Rendano, il rapper mondragonese Bless e tantissimi altri ospiti.

“Organizzare un evento di questa portata, non è mai cosa semplice, afferma il Consigliere Pacifico, e sono sicuro che l artista Ivan Granatino porterà in città numerose presenze. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale per questa estate, è quello di coinvolgere i giovani della città, fermo restando che l’obiettivo principale rimane quello di poter fare sempre meglio.”

Non mancate dunque a questo concerto evento che si terrà a partire dalle 21.30, domenica 18 agosto a Piazzale Conte.