MONDRAGONE. Dune preziose per l’ecosistema. Ma su Fb, il marito dell’assessora, le “prenderebbe con la ruspa”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Condivide un commento su Facebook ed è subito polemica. Parliamo di un noto imprenditore della zona, nonché marito di un assessore mondragonese che in merito all’argomento dune, interviene nel post con un commento ad effetto boomerang, scatenando l’ira di chi ha a cuore la tutela e la sorti di tutta la fascia costiera.

In sostanza per l’imprenditore le “dune” presenti sulla costa mondragonese andrebbero abbattute con una ruspa: “Personalmente a me ‘ste dune non mi dicono niente, a che serve e quale è la loro funzione? Io prenderei la ruspa per tutto il litorale …..ma è solo un mio punto di vista”.

E a cosa servono cercheremo di spiegarlo noi nel modo più semplice possibile. Le dune costiere sono un ecosistema protetto, spesso una garanzia di sopravvivenza per le spiagge. Esse sono colline di sabbia che si formano sulle coste dove la combinazione dei venti e l’apporto di sedimenti da parte delle correnti determinano l’accumulo di sabbia sulla spiaggia: il vento solleva la sabbia accumulata dal mare e la trasporta verso l’entroterra, fino ad incontrare un ostacolo che costringerà la sabbia a depositarsi. Le dune sono quindi soggette a continui spostamenti e ridimensionamenti a seconda dalla direzione e forza del vento. Nel processo di formazione delle dune la vegetazione svolge un ruolo fondamentale, poiché consente la fissazione e la stabilizzazione della sabbia che altrimenti sarebbe dispersa altrove. Inoltre sono un ostacolo fisico all’avanzamento del mare e per ultimo ospitano rare e bellissime forme di vegetazione. E per schiarire ancor di più le idee, ricordiamo che le dune costiere sono state inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE come “Habitat di Interesse Comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione”.

Le dune dunque, non hanno prezzo, andrebbero protette integralmente e preservate da qualsiasi azione.



Magari quel commento che manifesta un pensiero seppur personale, andrebbe per molti sicuramente rivisto, se non altro per l’importante ruolo istituzionale ricoperto dalla moglie, un Assessore che in diverse occasioni ha manifestato la volontà di contribuire alla cura e alla protezione dell’ambiente.