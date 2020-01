LA FOTO MONDRAGONE, Enorme palma rischia di cadere davanti al lido Kursaal. Solo un cittadino ha allertato i vigili davanti al pericolo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ci è giunta nel pomeriggio di oggi, la nota di un giovane mondragonese che lamenta l’ inerzia di quanti sono abituati solo a denigrare e a criticare gli altri, senza muovere un dito per cambiare lo stato delle cose. Uno sfogo di chi Mondragone la vive nei suoi pregi e nei suoi difetti, amandola al punto da rimanere e sperare che un giorno essa possa rifiorire in tutto il suo splendore.

” Buongiorno, vorrei fare una riflessione riguardo ad un episodio vissuto stamattina e da dove potresti prendere spunto per un articolo o un post su fb, data la tua visibilità.



Ero sul lungomare di Mondragone in sella alla mia bici, quando mi sono accorto che all’altezza del lido Kursaal, c’era un capannello di persone che parlavano tra loro fotografando una palma di alto fusto che non era più in posizione eretta , ma pendeva verso la pista ciclabile , con un pezzo della stessa già staccato, che insisteva su una parte del marciapiede, divenendo un pericolo per i pedoni e per i ciclisti. In quel momento ho pensato a come le persone amano lamentarsi, ingiuriando l’Amministrazione Comunale, gli operai dell’ufficio tecnico senza fare nulla, ma proprio nulla, per allertare i Vigili del Fuoco. Ho fatto un giro e sono poi ritornato indietro constatando che il numero dei curiosi era aumentato, ma la situazione era rimasta invariata. A questo punto ho telefonato alla Polizia Municipale per segnalare il fatto e chiedere un loro intervento, vista la pericolosità della situazione. Intervento giunto in pochi minuti. Gli uomini della Municipale hanno provveduto in poco tempo a delimitare tutta la zona rossa. E pensare che la mia richiesta di aiuto era stata l’unica giunta ai centralini delle forze dell’ordine, e questo dovrebbe farci riflettere. Eppure ho visto con i miei occhi quelle persone accalcarsi per curiosare, fotografare e lamentarsi di ciò che poteva succedere, ma nessuno ha avuto il buon senso di chiamare i soccorsi. Sono davvero indignato!. Tutti preferivano condividere sui loro smartphone le immagini della palma inclinata, scordandosi di quel senso civico che dovrebbe contraddistinguere ogni essere umano. Vorrei ringraziare la Polizia Municipale per essere prontamente intervenuta, fotografando lo stato delle cose e inoltrando la stessa, agli uffici di competenza.Se invece di lamentarci sempre, facessimo leva sul nostro senso di responsabilità, questa città sarebbe davvero in fiore all’occhiello di civiltà e moralità”.Emanuele N.