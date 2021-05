MONDRAGONE fucina di talenti canori. Manila ad 11 anni attesa per la finale di “Italia 2021” all’Ariston

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – L’humus artistico della città di Mondragone è in continuo movimento. Giovani musicisti, cantanti e sportivi che grazie al loro talento hanno portato in alto il nome della cittadina rivierasca anche nelle competizioni internazionali. L’artista più giovane in assoluto si chiama Manila e nonostante abbia appena 11 anni, ha già le idee molto chiare su cosa farà da grande, ma non ci vuole poi così tanto per capirlo.

All’età di 7 anni ha partecipato al concorso “Vocine Nuove” di Castrocaro esibendosi con il brano di Emma “L’Amore Non Mi Basta” ed avendo inoltre l’occasione di farsi conoscere dal cantante Povia. Ma la notizia più bella è arrivata pochi giorni fa dal Comitato Junior di Sanremo che ha comunicato alla piccola cantante la sua ammissione alla fase finale del concorso nazionale “Italia 2021”.

Domani, venerdì 21 maggio e sabato 22, Manila si esibirà davanti ad una giuria al Teatro Ariston di Sanremo con il brano di Laura Pausini “Vivimi” e se dovesse essere incoronata vincitrice della tappa, il 7 ottobre prossimo dovrà partecipare alla finale mondiale di canto. Un talento innato il suo che coltiva frequentando la scuola “Talent Scout Academy” di Camasso perché è giusto anche migliorare e perfezionare ciò che madre natura regala.

Non possiamo che mandare a Manila un grosso in bocca al lupo per la bella avventura che dovrà affrontare domani e dopodomani.