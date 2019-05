LE FOTO MONDRAGONE. Giornata storica: abbattuto il sottopasso “Follera”

Mondragone (Maria Assunta Cavallo) – Ed è arrivato il fatidico giorno dell’abbattimento del sottopasso “Follera, ” sacrificato per dare spazio al nuovo sistema di rete fognaria, già in corso di opera sulla Domiziana”.

“Un graffio al cuore” per i membri dell’Associazione di “Cittadinanza Attiva”, che per diversi anni, hanno avuto in affidamento il sottopasso, rendendolo agibile ed usufruibile da tutti.



Divenuto un simbolo per la comunità mondragonese, interessato inoltre da un vero e proprio restyling, al punto da ospitare tantissimi artisti locali come il pittore Pasquale Sorrentino, l’illustratore Luigi Cappelli passando per Larysa Sukova, Guido Destro, Nunzio Fardella e tantissimi altri.Dopo che l’Amministrazione Comunale rigettò la richiesta di rinnovo dell’affidamento del “sottopasso Follera” a “Cittadinanza Attiva Mondragone” nel 2017, esso è stato più volte oggetto di atti vandalici al punto da renderlo non più praticabile.

Di quel luogo dedicato al compianto “Alfonso Follera” a partire da oggi, non vi sarà più traccia se non nella memoria di chi lo ha amato dandogli un’anima e curato, con la speranza che il nuovo progetto “Bandiera blu” in fase di sviluppo, sia l’inizio di una nuova storia per Mondragone.