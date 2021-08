MONDRAGONE. Il 16enne Mario Veneziano in Estonia per gli Europei Under 21 di Taekwondo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È dallo sport che arrivano le migliori soddisfazioni grazie ai giovani talenti mondragonesi. Il 16enne Mario Veneziano approda in Estonia per gli Europei Under 21 di Taekwondo. Accompagnato dal Maestro Gennaro Pengue, che lo segue fin dalla tenera età, Veneziano partirà con la Nazionale azzurra il 22 agosto prossimo alla volta di un nuovo super traguardo da raggiungere.

Gareggerà nella categoria -54 kg, che è quella che registra il maggior numero di iscritti, circa 46 atleti. Il 24 agosto scenderà sul tatami per disputare 6 incontri e cercare di conquistare il titolo. Soddisfatto il Maestro Pengue che commenta così questa nuova esperienza: “Partecipare a un Europeo Under 21 quando hai appena 16 anni, non è sicuramente da tutti. Dietro alla preparazione atletica di questo ragazzo ci sono enormi sacrifici, duri allenamenti che coinvolgono anche la sua famiglia. Mario è un vero e proprio talento e proprio per questo sono convinto che non si farà intimorire dagli avversari più esperti e non mi deludera’. Per quanto riguarda il calendario agonistico, certamente a settembre saremo a Varsavia per il “Polonia Open” dove parteciperanno anche altri atleti del nostro team, pronti a fare nuove esperienze“.

Ricordiamo che proprio dal Taekwondo, alle ultime Olimpiadi di Tokyo, è arrivata una importantissima medaglia d’oro da Vito dell’Aquila.