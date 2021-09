MONDRAGONE. Il dottor De Martino eletto Vice Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana per la regione Campania

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Oltre ad essere un medico dalle indiscusse doti professionali, il Dott. De Martino è soprattutto un uomo dalle grandi doti umane, sempre cordiale e rassicurante con i suoi pazienti. Iscritto all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caserta, per lui è arrivato un incarico molto importante. È stato eletto Vice Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana per la regione Campania.

Nato e residente a Mondragone, De Martino e’ specializzato in fisiatria e medicina dello sport presso le aziende sanitarie di Caserta ed Avellino, oltre che presso gli studi medici di Sabaudia e della cittadina Rivierasca. Già presidente dell’associazione medico sportiva casertana, sabato 11 settembre ad Avellino, gli è stato affidato questo prestigioso incarico nell’ambito del comitato regionale della F.M.S.I. Approfittiamo dell’occasione per porgere i nostri auguri a De Martino, per questa nuova esperienza.