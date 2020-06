MONDRAGONE, IL VIDEO. Lavoratori stranieri al lavoro nei campi, nascosti da un telo verde, nonostante il covid

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Da un lato, l’emergenza Covid-19, dall’altro lavoratori stranieri impiegati nei campi a pochi passi dal Palazzetto Dello Sport, nascosti da un telo verde per evitare probabilmente che chi di passaggio, possa accorgersi di loro.

Persone che arrivano ogni anno dalla Bulgaria, ma non solo, che pagano un canone di locazione in nero e che anche se oggi sono considerati un pericolo, visti i recenti fatti di cronaca, sono necessari per gli agricoltori locali e per garantire la raccolta stagionale, e perché costano davvero poco.