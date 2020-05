MONDRAGONE in lutto per Margherita, la veterinaria della città scomparsa a 69 anni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La città piange la scomparsa di Margherita Rossi, deceduta all’età di 69 anni a seguito di una lunga malattia con la quale combatteva da tempo. Per circa 30 anni ha svolto la professione di veterinaria, regalando amore e dolcezza agli amici a 4 zampe. Chi ha avuto la fortuna e l’onore di conoscerla, la ricorda come una donna sempre sorridente, disponibile e cordiale verso tutti. Attualmente era dirigente medico al dipartimento di prevenzione di S. Maria Capua Vetere.

“Per tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe – scrive il nipote dott. Michele Rossi – e’ andata via un pezzo di Mondragone. Un insegnamento , una maestra, per me e per i colleghi piu’ giovani”.



Indubbiamente la Dottoressa Margherita ha lasciato un’ impronta indelebile sul territorio rivierasco e con lei se ne va un’altra importante pagina di storia Mondragonese.La redazione di Casertace si unisce al dolore della famiglia Rossi, porgendo le più sentite condoglianze.