MONDRAGONE. Inascoltato l’appello di aiuto del figlio dell’anziana in isolamento ai Palazzi Cirio. 80enne inizia lo sciopero della fame

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È rimasto inascoltato l’appello del figlio dell’anziana 80 enne in isolamento domiciliare in un appartamento ai Palazzi Cirio, la cosiddetta “zona rossa”, messa in quarantena fino al 7 luglio, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e che da giorni non riceve assistenza sanitaria, soffrendo di diverse patologie che limitano la sua deambulazione. I familiari della donna dopo essersi rivolti alla Croce Rossa, alla Protezione Civile alla Guardia di Finanza, all’Asl senza aver nessun riscontro positivo per risolvere il problema, e dopo una intervista video rilasciata qualche giorno fa a Casertace per chiedere aiuto al Sindaco Virgilio Pacifico e al Consigliere Regionale Giovanni Zannini, non sanno più dove sbattere la testa. In questo preciso momento, mi viene in mente il post sgradevole contro la sottoscritta, pubblicato su facebook dalla coordinatrice della Croce Rossa locale, in cui mi si accusava di saper scrivere solo di storielle di “corna” che hanno coinvolto alcuni cittadini mondragonesi, ma evidentemente e’ stata male informata, visto che quegli articoli sono nati dalla “penna” di altre testate giornalistiche on-line. Non ho mai infangato l’operato dei volontari che operano nell’Associazione, certo è che qualcuno ha dimenticato qualche falla aperta e mai rattoppata. Detto ciò, non è ancora chiaro come nessuno sia ancora andato in soccorso dell’anziana, che ha iniziato lo sciopero della fame come forma di protesta verso le Istituzioni che l’hanno completamente abbandonata. Ora, visto che come partito preso taluni sono abituati a parlare di notizie fake, soffrendo evidentemente di vittimismo, alleghiamo all’articolo, il post della nuora dell’anziana, pubblicato oggi sui social, dove sfoga tutta la sua rabbia verso chi fa orecchie da mercante, mettendo a repentaglio la salute altrui. Ricordiamoci che sotto la cenere cova sempre il fuoco.