MONDRAGONE. Inutili gli appelli delle autorità: file e assembramenti fuori al Municipio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Se da un lato gli appelli delle autorità si sprecano, dall’altro ogni giorno siamo testimoni di code e assembramenti fuori agli uffici pubblici. Quest’oggi è la volta delle lunghe code di persone che si formano fuori al Municipio, in barba a qualsiasi norma sul distanziamento, per non parlare dell’attesa interminabile che gli utenti sono costretti a sopportare, prima di poter entrare nell’edificio e degli inconvenienti che si verificano a partire dalle discussioni riguardo a chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo.

Con un po’ di buona volontà ed una maggiore organizzazione, quanto accade potrebbe essere evitato se si aumentassero i turni dei dipendenti per avere un servizio più rapido, al fine di evitare code e assembramenti che creano disagi e pericoli, sopratutto alle categorie più fragili.