MONDRAGONE. Investì e uccise una donna che rincasava, 58enne condannato a 4 anni di reclusione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nella giornata odierna è arrivata la sentenza di condanna a 4 anni di reclusione (il Pm ne aveva chiesto più di 5), per Achille Neri il 58enne che il 2 novembre 2020 travolse ed uccise una donna indiana di 45 anni, Jaswinder Kaur. La vittima stava facendo rientro a casa, quando venne investita e trascinata per diversi metri dalla Fiat 500 guidata da Neri che scappo’ senza prestare soccorso. L’investitore, rintracciato dalle forze dell’ordine poche ore dopo la tragedia, venne subito sottoposto al test alcolemico, che diede esito positivo. L’imputato, difeso dall’avvocato Maria Miraglia, ha usufruito di uno sconto di pena grazie al rito abbreviato e grazie al fatto che la vittima presentava un tasso alcolemico pari ad 1.5 G/L, tale da non consentirgli di prevedere il pericolo.