MONDRAGONE. “La natività della Vergine e l’armistizio passano sotto silenzio”. Giovanni Schiappa va all’attacco

MONDRAGONE (giovanni schiappa) – L’8 settembre noi Cattolici festeggiamo la Natività della Beata Vergine Maria e, a Mondragone, la ricorrenza è particolarmente sentita anche grazie a chi regge il Santuario di Maria SS. Incaldana – la nostra Patrona – che, per l’assoluta dedizione alla valorizzazione pastorale del centro storico e per l’impegno quotidianamente proteso al recupero dell’intero complesso della Basilica Minore, merita un plauso da parte dell’intera Comunità, ben oltre la Piazza.

Sempre l’8 settembre noi Italiani ricordiamo l’armistizio firmato con gli Alleati della seconda guerra mondiale e, a Mondragone, questa giornata segna maggiormente la nostra coscienza sia per il drammatico ricordo dell’uccisione del Colonnello Michele Ferraiolo, che durante la sera tarda bagno’ di sangue il corso Umberto I, all’altezza dell’attuale Museo civico archeologico “Biagio Greco”, sia per il bombardamento di via Napoli nel rione San Nicola che purtroppo avvenne durante la notte, appunto, fra l’8 ed il 9 settembre del 1943.



Questi tragici avvenimenti, che hanno contribuito a far ottenere alla nostra Mondragone il più alto riconoscimento civile, meritavano che fosse programmata un’iniziativa commemorativa o, almeno, un manifesto pubblico da affiggere per le strade cittadine.Senza rispetto per la memoria, siamo convinti che solo con la fede non è possibile donare ai nostri giovani un futuro migliore!