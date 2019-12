MONDRAGONE. Ladri in azione nella casa di noti commercianti. Rubati oro, abiti griffati e due pistole

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Lauto bottino quello che una banda di ladri è riuscito a portare a casa ieri sera, da via Pisa (laterale Viale Margherita) a Mondragone. I malviventi si sono introdotti nello stabile in cui vive la famiglia D’Amato, proprietari di un negozio storico di detersivi. Al momento del furto avvenuto intorno alle 19.00, Antonio, sua moglie ed il figlio 29enne Giacomo, non erano in casa. Nessuno pare abbia visto e sentito nulla, eppure la banda ha sicuramente impiegato del tempo per sottrarre dall’abitazione oggetti in oro, vestiti di marca e due pistole regolarmente detenute da Antonio, del valore di circa 20.000 euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, per tutti i rilievi del caso.