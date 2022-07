MONDRAGONE. LE FOTO. Investito in sella alla sua bici: corsa folle in ospedale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Incidente stradale avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina nel quartiere San Nicola. Un uomo, in sella ad una bici, mentre percorreva in senso contrario via Ventiquattro Maggio, è stato travolto da una Fiat punto durante la manovra di svolta per immettersi su questa strada. I passanti accorsi per soccorrere la vittima raccontano che il malcapitato è rimasto a terra 45 minuti prima dell’arrivo del 118. L’uomo è stato trasportato presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sta operando una pattuglia della Polizia Municipale.