MONDRAGONE. Malviventi in azione nel parcheggio del supermercato: vittime rapinate di borse e portafogli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ladri in azione da giorni al parcheggio adiacente il centro commerciale ubicato sulla Domiziana e che comprende oltre al supermercato Eurospin, anche diverse altre attività commerciali. La modalità utilizzata dai malviventi è sempre la stessa: si appostano nel parcheggio attirando l’attenzione della vittima di turno con la scusa della ruota forata per poi passare all’azione come accaduto l’altro ieri pomeriggio, quando a farne le spese è stato un geometra al quale hanno rubato il portafoglio. Accade anche però di trovare la propria auto in sosta, priva di tergicristalli e specchietti retrovisori. Una razzia ad opera di furfanti di nazionalità italiana che, secondo alcuni testimoni, si dileguerebbero a bordo di una fiat panda nera. Con molta probabilità le scene di furto sono state immortalate dalle telecamere installate su alcuni negozi, per cui non dovrebbe essere difficile per le forze dell’ordine, risalire alla identità dei malviventi.

Quattro gli episodi contestati a una coppia di Stanghella, marito e moglie, ora agli arresti domiciliari. Uno anche a Rovigo, nel corso del quale, alla malcapitata, hanno sottratto il portafoglio utilizzando poi la carta di credito per prelevare 600 euro.

L’uomo, finito ai domiciliari, era già stato arrestato il 19 marzo scorso, assieme a due complici, per furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. L’episodio è avvenuto a Valeggio sul Mincio: i tre avevano sottratto una borsa dall’auto parcheggiata di una turista straniera. Dentro, duemila euro in contanti. I carabinieri dopo averli inseguiti per diversi chilometri sono riusciti a bloccarli.

Ora per lui, 54 anni, nuovi guai. Contestati quattro furti compiuti con la moglie, 45enne, fuori dai supermercati della provincia di Padova e di quella di Rovigo. L’indagine è scattata il 26 gennaio quando, a Borgo Veneto, i due – secondo le contestazioni – con le solite modalità, hanno rubato la borsa di una donna, una commerciante della zona, con all’interno l’intero incasso della giornata, per un totale di 10mila euro circa. La donna, dopo essersi accorta del furto, è stata colta da malore, e sbattendo violentemente a terra ha riportato lesioni permanenti tanto da essere ancora, a quasi sei mesi di distanza, ricoverata in ospedale.