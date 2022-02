MONDRAGONE. Metà cancello del parco archeologico “Appia Antica” rubato più di un mese fa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Indignazione generale per un’anta del cancello dell’ ingresso secondario adiacente ad alcuni terreni privati, del parco archeologico di Mondragone “Appia Antica”, zona del Triglione, portata via, da ignoti. Un gesto vergognoso ed incivile denunciato dall’Ufficio archeologico del Comune di Mondragone. In merito alla notizia va fatta una dovuta precisazione.

Metà del cancello in questione è scomparso dall’area da oltre un mese e non da questa notte così come riportato quest’oggi sui social, ovvero da quando alcuni ragazzi del posto si accorsero del furto mentre ripulivano la zona dalla spazzatura provvedendo ad informare le Istituzioni locali e le forze dell’ordine che effettuarono immediatamente un sopralluogo. Ovviamente da allora nulla è cambiato. Un patrimonio storico importantissimo che altri luoghi ci invidiano, destinato a fare la “muffa” assieme ad altri antichi reperti situati sul territorio mondragonese che meriterebbero di finire sotto i riflettori non solo per la loro bellezza ma per quello che ci hanno tramandato.