MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È di poco fa la notizia della morte di Biagio Consales, uno dei tre sopravvissuti all’ esplosione di un appartamento in Via Tessaglia, zona San Nicola, dove già perse la vita Michele Campoli, il 20 dicembre scorso. Le condizioni dei feriti ai soccorritori apparvero subito gravi, difatti due dei tre vennero trasportati in codice rosso al Cardarelli di Napoli, dove purtroppo in tarda serata si è spento Consales.