MONDRAGONE. Ordinanza fake sulla chiusura delle scuole. Il sindaco Pacifico pronto a denunciare i responsabili

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Da qualche ora sta girando attraverso i canali social e gruppi whatsapp una Ordinanza Sindacale assolutamente falsa, in cui si ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per domani 5 novembre 2019. Il primo cittadino Virgilio Pacifico, profondamente amareggiato per quanto accaduto e riservandosi tra l’altro di denunciare i responsabili per procurato allarme, rende noto che domani le attività scolastiche si terranno regolarmente.

QUI SOTTO L’ORDINANZA FAKE