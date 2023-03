MONDRAGONE. Parroco scopre furto in chiesa, danni ingenti. LE FOTO

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ladri in azione questa notte nella chiesa del Belvedere. Per entrare nel luogo sacro, i malviventi agendo in maniera indisturbata, hanno divelto le sbarre della piccola finestra che affaccia sul cortile, portando via le monete dai candelieri e causando non pochi danni alla piccola navata che ospita una copia della icona di Maria Santissima Incaldana, Patrona della cittadina rivierasca.

Ad accorgersi poco fa di quanto accaduto è stato il parroco della Basilica Minore Maria Santissima Incaldana, Don Nando Iannotta, che ha allertato immediatamente i carabinieri della locale stazione che si stanno portando sul posto.

class="wp-block-image size-large">