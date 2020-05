MONDRAGONE. “Quando busseremo alla porta, abbassate gli occhi e vergognatevi”. Sospeso il volontario della Protezione Civile dopo le polemiche

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Aveva suscitato non poco clamore mediatico, il commento di un membro della protezione civile Comunale di Mondragone apparso qualche giorno fa, nella pagina ufficiale del gruppo, ritenuto alquanto offensivo nei confronti di quei cittadini che ricevono il pacco alimentare. “Quando noi busseremo alla vostra porta per ciò di cui avete bisogno, guardateci negli occhi, dopo abbassateli e vergognatevi”. Una affermazione che aveva violato la dignità delle numerose famiglie che versano in grave difficoltà economiche, pronunciata in un momento di onnipotente delirio da chi dovrebbe “soccorrere” il prossimo e non seppellirlo. Ebbene, la bella notizia di oggi è che il coordinatore della protezione civile Comunale Aldo Santamaria, ha ritenuto doveroso sospendere l’autore della spregevole affermazione, scusandosi con l’intera cittadinanza, a nome anche di tutti i volontari che da subito avevano preso le distanze dal comportamento del loro collega. Forse ci si aspettava un allontanamento del soggetto, ma un primo passo è stato fatto e questo va di certo riconosciuto sia ad Aldo Santamaria, e sia a tutto il gruppo di volontari, sperando che episodi simili non possano ripetersi mai più. Qualsiasi frase offensiva pronunciata in un momento di impeto o di rabbia, dovuta ad una momentanea perdita di controllo, non va mai giustificata, specie quando c’è di mezzo l’onore e il decoro delle persone offese.