MONDRAGONE. Questa sera concerto di musica sacra nella chiesa di San Michele Arcangelo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tutto pronto per la kermesse di questa sera, domenica 29 dicembre, per il concerto di musica sacra a cura della corale di Caserta che si terrà a partire dalle ore 19 nella chiesa di San Michele Arcangelo. Subito dopo, nei portoni dell’antico quartiere, si potranno degustare prodotti enogastronomici locali: gnocchi al sugo di cinghiale, panini con “friarielli” e salsiccia, caldarroste, guanti, scrippellucce e vin brulè.

Gli organizzatori vi aspettano numerosi, per vivere tutti insieme un momento di gioia e di aggregazione.