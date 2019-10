MONDRAGONE. Rissa violenta in piazza. In 5 picchiano a sangue un uomo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato una rissa furiosa tra extracomunitari, finita nel sangue, avvenuta alle 13:30 circa di quest’oggi, nei pressi dei palazzi Cirio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo in sella ad una bicicletta, avrebbe avuto un alterco con 5 suoi connazionali che lo hanno poi aggredito e colpito alla testa con delle spranghe di legno. L ‘uomo con il volto completamente insanguinato, è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i carabinieri, che nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il luogo dove è avvenuta l’aggressione. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.