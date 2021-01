MONDRAGONE. Sale il numero delle vittime. Sono 27 gli anziani morti per CORONAVIRUS

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E se il numero degli attuali positivi a Mondragone è in lieve diminuzione, secondo i dati forniti dall’Asl di Caserta aggiornati ad oggi, 28 gennaio 2020, sale il numero delle vittime per coronavirus. L’ultimo decesso in ordine di tempo si è verificato il 26 gennaio scorso dove all’ ospedale di Maddaloni si è spenta un’anziana di 72 anni, il cui feretro ha raggiunto questa mattina la città rivierasca. Sono 136 le persone attualmente positive, mentre il numero dei guariti sale a 898 così come cresce il numero delle vittime che sale a 27.