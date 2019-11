MONDRAGONE. Scopre di avere un ladro in casa. Colpito violentemente alla testa, proprietario finisce all’ospedale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Poco fa, al Parco Santa Lucia in via Sementini, in pieno centro storico, il mondragonese A.R, è stato aggredito nel garage di casa da un extracomunitario di origini marocchine intento probabilmente a rubare. Appena si è visto scoperto, il malvivente ha aggredito l’uomo ferendolo violentemente alla testa. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli uomini della Polizia Municipale e gli operatori del 118, che hanno trasportato il ferito alla Clinica Pineta Grande di Castelvolturno.