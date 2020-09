MONDRAGONE. Screening sierologico al personale scolastico: 7 positivi. C’è attesa per l’esito del tampone

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In vista della riapertura delle scuole, il personale scolastico è stato invitato ad effettuare, presso il proprio medico di base o presso le strutture sanitarie, il test sierologico.

Uno screening di massa che non ha però visto la partecipazione di tutti i professori e forse proprio per questo, la Regione Campania, ha disposto da ieri sera, l’obbligo del test a tutto il personale scolastico.

Al via ai sierologici anche sul personale scolastico mondragonese, effettuati nei locali dell’Asl dai medici di base, e da cui sono emerse 7 positività, per cui è stato necessario sottoporre le persone in questione, al test del tampone. Non vogliamo creare allarmismo, anche perché con il virus bisogna ormai conviverci, ma sarebbe sicuramente cosa buona e giusta che le istituzioni locali, “informassero” la popolazione sull’andamento della malattia, in virtù soprattutto degli atteggiamenti sbagliati adottati da chi è abituato al non rispetto delle regole. Ribadiamo, parliamo di positività al Covid-19 emerse dai test sierologici e si attende ora l’esito dei tamponi.