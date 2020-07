MONDRAGONE (gv) – Convalidato l’arresto del nipote del boss Giuseppe Fragnoli. Rimane in carcere Vincenzo Di Meo, originario di Mondragone arrestato venerdì dai carabinieri perché trovato in possesso di 140 grammi di cocaina e 75 mila euro contanti. Di Meo è assistito dagli avvocati Nando Letizia ed Edomondo Caterino. La droga è stata rinvenuta dai militari nelle mutande nascosta in un involucro sotto al pene.