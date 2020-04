MONDRAGONE. Solidarietà alle famiglie indigenti. L’Associazione Quartiere Sant’Angelo dona 70 buoni pasto

Altri 3 regalati dai proprietari di un noto supermercato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono sempre più numerose le manifestazioni di affetto e vicinanza nei confronti delle persone in difficoltà, in questo momento difficile. Gara di solidarietà partita dall’Associazione “quartiere Sant’Angelo”, che grazie ad una parte del ricavato dell’otto per mille, hanno potuto donare 70 buoni pasto da 50 euro più 3 buoni regalati dai proprietari del supermercato MD, a tutte le famiglie indigenti. Tutto questo e’ partito nella settimana che precede la domenica delle Palme, per cercare di fronteggiare il prima possibile l’ emergenza economica che ha messo in ginocchio numerose famiglie.

Una missione d’ amore verso le fasce più deboli che hanno trovato nel grande cuore dei loro concittadini e di Don Paolo Marotta, un punto di riferimento.